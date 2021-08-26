Мнение: Круг партнеров

Министерство обороны Турции заявило, что начат вывод турецкого контингента из Афганистана. По всей видимости, главное внешнеполитическое требование, буквально ультиматум, Талибана — категорический и безальтернативный вывод всех иностранных войск к 31 августа — будет выполнено.

Панджшерское «сопротивление» уже в явной форме называют «мятежниками», Запад разводит руками и говорит о том, что Талибан — это конечно, не айс, но он у власти, и с этим придется считаться. По сути, почва для признания уже готова.

Пока Талибан весьма недвусмысленно дает понять, что после вывода всех войск и формирования правительства начнется аукцион по привлечению иностранных компаний к инвестициям в афганскую экономику. Талибы сделали выводы из предыдущего правления, да и люди теперь там во многом другие, поэтому можно предполагать, что Афганистан сделал ставку на саудовскую стратегию развития. Саудовская Аравия при короле Абдулазизе, основателе нынешней версии королевства, сдала свою территорию (за исключением священных локаций) в концессию западным компаниям. Которые построили современную и вполне конкурентную промышленность. Саудиты сделали ставку на собственные кадры, отправив учиться своих подданных за счет казны в западные учебные заведения, поставили ряд условий об их обязательном приеме на работу, и постепенно, в течение нескольких десятилетий выкупили созданную промышленность.

На все про все ушло примерно полвека, но стратегия сработала — нынешняя Саудовская Аравия извлекла из нее максимум возможного, получив и современную промышленность, и подготовленные кадры, и свою долю в мировом разделении труда вместе с рынками.

В Афганистане тоже есть своя «нефть» – это в первую очередь гигантские (примерно 40 процентов мировых) запасы лития. Этот металл сегодня в свете перехода к новым энерготехнологиям приобретает исключительно важное значение. Логика Талибана в данном случае буквально безупречна — устойчивость его власти можно обеспечить опорой на внешних игроков, которые готовы инвестировать в экономику существенные средства, создавая индустриальную базу Исламского эмирата.

Саудиты доказали, что вполне можно совместить жесткие религиозные принципы и развитую экономику. Да, моноэкономику, но лучшее — враг хорошего. Теперь, когда эта экономика построена, новое поколение саудовских правителей задумывается о ее модернизации и диверсификации. Талибан, по всей видимости, будет идти тем же путем, тем более что он совершенно разумен.

Круг партнеров уже определен: Китай-Пакистан и Турция-Катар. Естественно, что все они рассматривают Афганистан и как отдельный проект, и как часть более широких проектов собственной внешней экспансии. Для Турции это проект создания зоны турецкого влияния, в котором бывшая советская Средняя Азия является крайне важным регионом. Уже поэтому турки предельно собранно подошли к вопросу взаимодействия с Талибаном и, похоже, сумеют застолбить за собой эту локацию. Расширение зоны влияния Турции в регионе в таком случае пойдет уже с двух направлений — с запада, где они уже зафиксировали свое присутствие на Кавказе, и с юга — из Афганистана.

Россия на этом празднике жизни лишняя. И не только потому, что технологическая отсталость делает ее непривлекательной. Не только потому, что устойчивость путинского режима выглядит крайне сомнительной даже в среднесрочной перспективе. Но в первую очередь потому, что для талибов, Турции, Китая это — стратегический проект, рассчитанный на поколения. У Кремля нет стратегии как явления даже для своей собственной страны. Кремлевские живут исключительно сиюминутными интересами. «Цап-царап» – единственная доступная их пониманию стратегия. Украсть и в норку. На такой базе строить отношения — дураков нет. А талибы точно не дураки.

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