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Кем и где хотят работать молодые специалисты Ярославской области

26.08.2021, 11:04, Новости
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С начала года начинающие специалисты и студенты, живущие в Ярославской области, разместили более 20 000 резюме.

На данный момент недавние выпускники и молодые специалисты – одна из самых активных групп соискателей, которые ищут работу. Эксперты hh.ru выяснили какие настроения на данный момент есть у молодых соискателей, где они хотят работать и сколько хотят получать.

Где хотят работать молодые специалисты Ярославской области:

Последние данные показывают, что наибольшая доля резюме в сфере «Начало карьеры, студенты» в Ярославской области размещается молодыми жителями Ярославля (85% от общего объема резюме в сфере), на втором месте – Рыбинска, на третьем – Тутаева.

Наибольшим интересом у молодых соискателей пользуется сфера продаж – здесь по состоянию на конец июля размещены 50% резюме начинающих специалистов. На втором месте по числу резюме – административный персонал, на третьем – банковская сфера.

– Результаты недавнего опроса среди молодых соискателей показали, что за последние 2 года доля молодых соискателей по всей стране, работающих или желающих работать в государственных органах, практически не изменилась: с 19% в 2019 году она выросла на 2 процентных пункта и составила 21% в целом по РФ. В свою очередь сократилась доля работающих и желающих работать в коммерческих компаниях с 41% до 37%, а вот доля предпочитающих фриланс продолжила стабильный рост и составила уже 20% (в 2016 таких соискателей было 8%, в 2019–17%), – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.




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