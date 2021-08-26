Впервые после трагедии: жена и дети Михаэля Шумахера дадут большое интервью

Стриминговый онлайн-сервис Netflix готовит к релизу очередную информационную “бомбу”: на этот раз они готовят документальный фильм о всемирно известном немецком гонщике “Формулы-1” Михаэле Шумахере, котоому 3 января исполнилось 52 года. В отличие от многих других современных документальных лент, в которых главные герои или их родные наотрез отказывались принимать участие (например, так было с фильмом о Бритни Спирс), в этом снялись жена гонщика Коринна, а также их дети – дочь Джина и сын Мик, который пошел по его стопам.

Интересно, что до этого момента официальных комментариев о состоянии гонщика его семья принципиально не давала. Лишь несколько лет назад Коринна объяснила, почему не готова общаться с прессой, а в особенности обсуждать здоровье мужа:

Вы можете быть спокойны, Михаэль находится в надежных руках. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь ему. Мы не можем раскрыть больше подробностей, так как следуем указаниям Михаэля, который хочет, чтобы вся эта история пока сохраняла конфиденциальность. Уверена, он сделал бы то же самое для меня. Я всегда буду помнить, кому я должна быть благодарна.

Премьера фильма, в котором будут не только интервью, но и уникальные кадры из семейного архива, запланирована на 15 сентября. В двухминутном трейлере появляются все трое, а Коринна говорит следующее:

Я просто почувствовала, что он особенный. В нем всегда была сила. Он показывает мне ее и сегодня. Каждый день показывает, насколько он силен.

Напомним, что прошло семь c половиной лет с того момента, когда гонщик “Формулы-1” Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму. 29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями отправился кататься на лыжах в Мерибель, курорт во французских Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, упал и ударился головой о выступ скалы – шлем раскололся. Поначалу спортсмен находился в сознании, но вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После двух нейрохирургических операций его ввели в искусственную кому. Летом следующего года его вывели из этого состояния и перевезли в другой госпиталь для последующей реабилитации. Оттуда Михаэль уже отправился домой. Сейчас Шумахер проживает в закрытом поместье в Женеве, и увидеть его за пределами собственности еще никому не удавалось.

В январе 2020 года неизвестные все же нашли возможность сфотографировать гонщика на территории его дома и попытались продать снимки в СМИ за 1 миллион долларов. Супруга спортсмена Коринна Шумахер подала на них в суд, а ее адвокаты уверены – снятые кадры нарушают право на частную жизнь семьи.

Михаэль и Коринна Шумахер