 

17-летнюю дочь Константина Меладзе госпитализировали

26.08.2021, 10:36, Новости дня
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“Все самое страшное в прошлом. Сейчас только поесть”, – написала она. Дочь продюсера не уточнила, что стала причиной госпитализации. 

Скриншот: meladzeliya / Instagram
Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж. 

Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы “ВИА Гра” Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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