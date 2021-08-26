“Наконец мы увидели красу во всей красе”. Астафьева показала, как принимает душ

“Просто не имеет значения, 1 или 2. Это оба любимые”, – написала она.

На первом фото Астафьева запечатлена под душем, на втором – на пляже.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

“Наконец мы увидели красу во всей красе”, – отметил подписчик makeev5426

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

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