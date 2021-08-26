 

Ющенко об оккупации Россией Крыма и войне на Донбассе: Не думаю, что это было решением одного дня

26.08.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Причина аннексии Крыма и войны в Донбассе находится в Кремле. Я не думаю, что это было решением одного дня, каким-то ответом на те процессы, которые начались в Украине. Очевидно, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, ее силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине не один год”, – сказал он.

По словам Ющенко, причины – политические, исторические и идеологические.

“Надо быть в политике дальновидным, и понимать, что такие планы начинаются с распространения идей об одном народе, из сериалов, массового кино, российской попсы. Это все инструменты, которые должны изнутри открывать ворота вторжения на территорию страны. И это россиянам успешно удалось. В определенных областях, которые имеют геополитическое значение больше для России, и они очень хорошо засеяли пренебрежение ко всему украинскому”, – сказал третий президент.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Украина и КНР подписали соглашение после скандала с отзывом подписи в ООН по уйгурам. Киев скрывал это шесть дней

06.05 / Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу

25.06 / Ультразвук поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями

07.05 / При помощи лазера из вакуума извлечены частицы антиматерии

10.11 / National Interest – США отстают от России в разработке гиперзвуковых ракет

05.09 / В Луганской области локализовали два очага пожаров – ГСЧС

22.01 / Посольство США в День соборности Украины призвало РФ уважать ее суверенитет и территориальную целостность

17.11 / Стало известно, как относятся к российской вакцине от COVID-19 за рубежом

04.08 / Внедорожник на базе Honda Z600 продается на вторичном рынке

31.07 / Путин поручил оптимизировать получение иностранцами российского гражданства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика