 

“Просто роскошная”, “Нереальная”. Alyosha позировала на скале без бюстгальтера

26.08.2021, 10:36, Новости дня
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Во время съемки артистка продемонстрировала два платья. – длинное белое с разрезом и оранжевое с открытой спиной, оголяющее бедра. Артистка отметила, что фотосессии проходила на Капре.

“У женщины обязательно должно быть платье. Не то, в котором можно забрать детей из садика, и не то, что подойдет под кроссовки, а особенное”, – написала артистка.

“Просто роскошная”, – оценили образы певицы поклонники. 

“Нереальная”, – прокомментировали фото подписчики певицы.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Контекст:

Alyosha (Алена Кухар) замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году.

Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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