 

7300-летний скелет молодой женщины оказался новым типом древнего человека

26.08.2021, 10:32, Разное
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Учёные обнаружили новый тип древних людей, проанализировав останки женщины, умершей 7300 лет назад. Открытие демонстрирует эволюционные изменения человека в данном регионе.
Ученые палеогенетики провели раскопки на территории Южного Сулавеси. В месте обитания древних людей исследователи обнаружили останки женщины, которым, как показал радиоуглеродный анализ, оказалось порядка 7,2 – 7,3 тысяч лет. Выделив и изучив ДНК находки, эксперты нашли иной состав генов, чем у древних людей, которые были найдены в данной местности ранее. Так, у 7300-летней женщины оказалось меньше общих генов с так называемыми денисовцами.

Также специалисты уверены, что имеют дело с совершенно новым типом охотников-собирателей. Ранее эта группа не была описана ни одним из ученых. Предположительно, на Сулавеси древний человек прибыл из регионов современных Тасмании или Австралии. В ДНК дамы оказалось много следов представителей Восточной Азии. Все научные работы до этого времени предполагали, что гены австронезийцев впервые попали на Сулавеси порядка 3,5 тысяч лет назад. Новые сведения доказывают, что азиатские предки попали на островную группу задолго до этого.

На то время, на острове уже проживали представители денисовского человека. С ними прибывшие в дальнейшем спаривались, унаследовав 2,2% от их ДНК. При этом у остальных групп в регионе этот показатель достигает уже 5%. Геном обнаруженных останков имеет больше общего с современными коренными австралийцами и папуасами. Неизвестная науке до этого времени генетическая группа появилась около 37 тысяч лет назад. Этому, уверены ученые, способствовало разделение существующих тогда групп вследствие эволюционных изменений.

Источник: nplus1.ru



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