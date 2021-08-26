 

Бородина обозвала Собчак после ее приглашения дать интервью о разводе

26.08.2021, 10:32, Разное
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Ксения Бородина обозвала Ксению Собчак после ее приглашения дать интервью о разводе. Встреча бывших коллег произошла на вечеринке в честь празднования дня рождения блогера Елены Блиновской.
Во время мероприятия Ксения Собчак поговорила с ведущей «Дом-2» о разводе с Курбаном Омаровым, предложив ей поделиться своей историей со зрителями авторского проекта на YouTube. По ее словам, они вместе приехали в место силы, а супруга Константина Богомолова – единственная из людей, кто эту силу забирает. При этом телеведущая не рассказала, согласилась ли она на предложение коллеги.

Стоит отметить, что в начале августа Бородина и Омаров официально расторгли брак, однако до сих пор экс-супруги не назвали причину развода. Ксения Бородина признавалась, что делала все возможное для сохранения брака, однако это не помогло. Она заявила, что не желает отвечать на вопросы, почему так случилось, отметив, что фанаты ничего не знают, поэтому не могут распускать слухи и выдавать неправду за действительность.

Источник: www.starhit.ru



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