 

Лиза Арзамасова готова выйти из декрета уже в конце сентября

26.08.2021, 10:32, Разное
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Лиза Арзамасова, 14 августа ставшая мамой, намерена недолго засиживаться в декретном отпуске. Актриса уже в конце сентября готовится приступить к репетициям в театре.
Арзамасова порадует зрителей во время спектакля «Нюрнбергский вальс» во МХАТе им. Горького в новом театральном сезоне. Также ее можно увидеть в последних числах сентября в Театре наций, где она сыграет в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях».

В настоящее время из семейства работает только Илья Авербух. На днях он участвовал в подготовке гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода, а после завершения сразу же отправился в Москву, чтобы забрать супругу с новорожденным сыном из роддома домой. Стоит отметить, что Арзамасова и Авербух еще не озвучили имя наследника, а фанаты с нетерпением ждут этого в ближайшее время.

Источник: www.starhit.ru



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