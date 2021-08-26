В РФ заявили о наличии ресурсов для обеспечения цифрового суверенитета

У РФ есть все ресурсы для обеспечения цифрового суверенитета несмотря на то, что глобальные аудиовизуальные платформы представляют серьезную угрозу для производителей отечественного видеоконтента, сообщил начальник Управления президента по общественным проектам, председатель оргкомитета Российской креативной недели Сергей Новиков.

«Мы все знаем, что аудиовизуальные платформы глобальные представляют достаточно серьезную не просто конкуренцию, а угрозу для производителей видеоконтента, который развивают у нас в стране. Но, с другой стороны, здорово, что у нас эти производители есть, как и есть крупнейшие IT-компании, которые своими социальными сетями сейчас покрывают все население страны, весь Рунет. И есть у нас ресурс отстаивать свой цифровой суверенитет», – цитирует ТАСС Новикова.

По его словам, необходимо продвигать отечественный креативный контент и создавать условия, чтобы он производился в России.

«В противном случае мы даже с идеологической точки зрения потеряем инициативу, чего, конечно, допустить просто невозможно», – подчеркнул Новиков.

Также Новиков добавил, что запрос на новое качество креативной жизни растет вместе с благосостоянием. Он отметил, если все государственные ресурсы направлены на рост благосостояния, необходимо сделать второй шаг – развивать креативные индустрии в нашей стране. «В противном случае люди будут пользоваться креативными продуктами, которые приходят из-за рубежа», – указал Новиков.

Ранее член Общественной палаты Вадим Виноградов сказал газете ВЗГЛЯД, что основами нашего «цифрового суверенитета» должна быть защита прав граждан и критически важной инфраструктуры от кибератак, своевременное совершенствование законов в сфере интернета и IT.