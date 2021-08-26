 

Новый глава МИД Ирана назвал приоритеты внешней политики

26.08.2021, 10:30, Новости дня
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Отношения с соседями и странами Азии будут в числе первоочередных приоритетов внешнеполитического курса Ирана, сообщил новый глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сменивший на этом посту Мохаммеда Джавада Зарифа.

«Для меня большая честь представлять великую иранскую нацию на международной арене, заручившись поддержкой парламента страны», – сообщил новый министр, слова которого приводит Anadolu Ajansi.

Комментируя внешнеполитические приоритеты Ирана в настоящее время, Абдоллахиян заявил, что новое правительство полно решимости проводить сбалансированную, активную и разумную дипломатию, основанную на принципах достоинства, рациональности и здравого смысла. «Соседи и Азия – приоритеты номер один для Ирана», – сказал новый глава МИД.

Напомним, после пятидневных обсуждений в парламенте 18 из 19 кандидатов, предложенных президентом Ирана Эбрахимом Раиси в состав нового правительства, получили вотум доверия в парламенте.

Абдоллахиян во время правления экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада занимал пост посла в Бахрейне. Позже во время президентства Ахмадинежада и Хасана Рухани занимал пост заместителя министра иностранных дел и курировал делами в арабских и африканских странах. Абдоллахиян известен также своей близостью к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, Абдоллахиян известен удаленностью от Запада, в отличие от своего предшественника Зарифа. Однако именно он задаст курс на текущие переговоры с Западом по возобновлению ядерной сделки. В своем выступлении в парламенте 22 августа Абдоллахиян заявил, что новое правительство будут работать над нейтрализацией санкций, однако не сделает ядерную сделку центром внешней политики.



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