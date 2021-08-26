Подсчитано число умерших от COVID-19 детей в мире

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26.08.2021, 10:30, Новости дня
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За время пандемии от коронавируса в мире умерли 9 тыс. детей, это крайне низкий показатель смертности, сообщила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

«Смертность детей крайне низкая – за период пандемии на Земле 9 тыс. детей умерли», – передает РИА «Новости» текст презентации, показанной Намазовой-Барановой на всероссийской конференции «Время жить».

Она также уточнила, что летальность детей от коронавируса составляет 1%-3%. Намазова-Баранова отметила, что процент заболевших детей в группе младше четырех лет с января 2020 до июля 2021 года выросла в два раза, а в группе 5-14 лет – более чем в три раза.

Ранее врачи решили рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями.



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