CNN – экстренный уход из Афганистана заставил союзников усомниться в мировом лидерстве США

После внезапного падения Кабула и захвата талибами* почти всей территории Афганистана многие давние партнёры Америки столкнулись с суровой реальностью и задумались о том, что же дальше будет с международным порядком и мировым лидерством США, пишет CNN. Теперь этим странам, привыкшим рассчитывать на обязательство американцев отстаивать западные ценности, придётся переосмыслить свою внешнюю политику, подчёркивается в статье.



Reuters

Похоже, что окончательный вывод американских сил из Афганистана до 31 августа по приказу президента Джо Байдена неизбежен — однако от того, с какой скоростью ситуация в этой стране превратилась в полный хаос, а также от «бессердечия и неуступчивости» Вашингтона голова у его союзников пошла кругом, говорится в редакционной статье на сайте CNN. «После внезапного падения Кабула и захвата талибами* почти всей территории Афганистана многие давние партнеры Америки задумались о том, что станет с международным порядком, который основывался на ценностях и предводительстве США», — подчёркивается в статье.

Коллеги Байдена по G7 во главе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном призвали американского президента продлить срок вывода войск, чтобы Афганистан смогли безопасно покинуть иностранные граждане, а также афганцы, помогавшие войскам союзников, и другие наиболее уязвимые группы людей, однако позиция Вашингтона осталась неизменной. Причём союзники в Европе расценили отказ Байдена пойти навстречу как тот факт, что США просто «умывают руки» и дистанцируются от кризиса, который они сами же в значительной степени создали, не обращая никакого внимания на проблемы, которые повлёк за собой их стремительный уход, констатирует CNN.

В европейской зависимости от США в международных делах нет ничего нового, поясняется в статье: «При президенте Трампе европейские дипломаты и руководители часто говорили в интервью CNN о необходимости так называемой стратегической самостоятельности. Но из-за отсутствия последовательной политики все усилия в этом направлении тормозились. А если говорить об Афганистане, то это означает следующее: когда уходят США, уходят все».

Как заявил в интервью CNN в этой связи один неназванный высокопоставленный европейский чиновник, «когда Америка сменила курс в Сирии, она спровоцировала кризис в Европе, а не в США». Однако союзникам «очень трудно» свыкнуться с такой сменой курса, поскольку внешняя политика многих стран мира, особенно в Европе, до сих пор строилась на исходном тезисе о том, что американская преданность западному порядку, основанному на общих ценностях, непоколебима — и что США всегда готовы реализовывать эти свои обязательства через ООН и НАТО, отмечают авторы.

Байден утверждает, что антитеррористическая миссия США в Афганистане была выполнена ещё 10 лет назад, когда американские военные уничтожили Усаму бен Ладена, и что США по-прежнему остаются лидером на мировой арене, в том числе в гуманитарных вопросах. Однако его критикам сложно понять, как последние действия Байдена согласуются с обязательствами, которые налагает на США членство в НАТО и Устав ООН, также призывающий к коллективным мерам по обеспечению международной безопасности и мира. «Их тревожит то, что это является подтверждением американского ухода с мировой сцены», — подчёркивается в статье.

«Все согласились с тем, что мы будем стоять плечом к плечу с нашими ближайшими партнерами, отвечая на вызовы, с которыми сталкиваемся сегодня в Афганистане, как мы делали это последние 20 лет», — заверил американский президент на недавней встрече лидеров G7, пообещав помогать беженцам и эвакуированным из Афганистана. Однако у многих есть сомнения относительно того, что это будет означать на практике, отмечает CNN.

Традиционно Америка и другие страны Запада оказывали поддержку таким государствам, как Афганистан, в обмен на встречные обязательства, напоминают авторы. «Привлекательность западной поддержки странам мира состояла в том, что в ее основе лежали обязательства помочь им в строительстве либеральной, открытой демократии и основанного на власти закона общества», — подчеркнул в интервью CNN Дэвид Лидингтон, возглавляющий Королевский институт оборонных исследований Великобритании и занимавший в прошлом пост вице-премьера.

Уход США из ключевого в стратегическом плане региона также даёт возможность их соперникам на международной арене усилить свое влияние в Афганистане — причём совсем на других условиях, отличающихся от требований Запада, говорится в статье. «На мой взгляд, это свидетельствует об окончании одной геополитической эпохи, целью которой было создать либеральный международный порядок, и о начале другой, основным содержанием которой будет соперничество между Китаем и Америкой», — заявил в беседе с журналистами директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард.

«Одним из следствий поражения в Афганистане стало недоверие к Западу, что идёт на пользу только Китаю и России, которые теперь могут предлагать свою поддержку, не обращая никакого внимания на власть закона и права человека», — подчеркнул в этой связи и Лидингтон. Не случайно налаживать отношения с «Талибаном»* Китай начал ещё в июле, отмечается в статье. Министр иностранных дел КНР Ван И провел в северном Китае встречу с делегацией талибов, на которой стороны пришли к следующему соглашению: Пекин помогает в восстановлении Афганистана, а «Талибан» в ответ обеспечивает региональную стабильность, пишет CNN.

Это подтверждает, что Пекин «готов воспользоваться вакуумом, возникшим с уходом США» — хотя вряд ли будет заполнять этот вакуум военными силами, говорится в статье. Судя по поступающим из Афганистана сообщениям, те меры, которыми талибы пытаются теперь обеспечивать стабильность, вряд ли соответствует западным правозащитным нормам. «Но это не помешает Пекину оказывать поддержку, поскольку он сам далеко не всегда соблюдает права человека», — считает CNN.

Попытки активно развивать отношения с «Талибаном» в последнее время предпринимает и Россия, причём представители МИД РФ не стали после падения Кабула эвакуировать своё посольство, подчёркивается в статье. Хотя формально «Талибан» является в России запрещённой организацией, Кремль всё равно поддерживает рабочие контакты с этим движением, которое, согласно его собственному заявлению, после захвата власти «приступило к восстановлению общественного порядка», пишет CNN.

«Китай и РФ в последние годы действуют в тандеме, используя международные организации для того, чтобы наносить Западу удары под дых», — подчёркивается в статье. По мнению директора Австрийского института европейской политики и безопасности Велины Чакаровой, Китай и РФ уже «действуют внутри существующего мирового порядка с чёткой целью подорвать его и демонтировать его многосторонние структуры», а также активно отстаивают собственную точку зрения на «принцип многосторонних отношений», которая противоречит западной.

«Взаимодействие Китая и РФ в Совете Безопасности ООН (например, по Ирану, а теперь, возможно, и по Афганистану) и в других международных организациях будет и дальше усиливаться, поскольку обе страны стремятся улучшить свой международный имидж и предстать в образе созидателей новых норм в быстро меняющемся и основанном на правилах мировом порядке», — пояснила Чакарова в интервью CNN.

Вывод американских войск из Афганистана и последующая поспешная эвакуация оказавшихся в опасности людей вполне вписываются в этот сценарий, отмечается в статье: «Правильно это или нет, но твёрдое решение США уйти в такие сжатые сроки будет расценено как фактор, подтолкнувший талибов к захвату страны». А дальнейшие последствия этого захвата наверняка повлияют на то, как и союзники, и враги будут оценивать наследие Америки в Афганистане, предупреждают авторы статьи.

«Если Афганистан превратится в несостоятельное государство, если там начнется серьёзный гуманитарный кризис, многие люди станут обвинять Америку. Это, несомненно, укрепит представление о лицемерии США в вопросах прав человека», — сказала в интервью CNN Лесли Винджамури, директор американской программы в Королевском институте международных отношений.

Заодно в лицемерии начнут обвинять и западных союзников Вашингтона, которым после решения США об уходе не оставалось ничего иного, как тоже уйти. «Кроме того, это создаст уйму благоприятных возможностей для тех, кто хочет занять место Запада на мировой сцене — но без нравственных обязательств», — прогнозирует CNN.

В то же время британский парламентарий Том Тугендат, который служил в Афганистане, а сейчас возглавляет комитет по иностранным делам, считает, что западный альянс ещё должен сыграть важную роль в этой стране. «Мы можем воспользоваться программами ООН для оказания помощи афганскому народу. Мы можем привлечь к совместной работе региональных партнеров из Индии, Пакистана, Узбекистана и других стран. «Талибан» не везде популярен, но он вдохновляет других. Исламистские группировки в Африке и Азии черпают в нем вдохновение, и мы должны работать с партнёрами со всего мира. Мы должны начать международные действия», — подчеркнул он в интервью CNN.

Все издержки, которые понесёт репутация Запада на фоне происходящего в Афганистане, будут известны в полной мере ещё не скоро — однако уже сейчас понятно, что если союзники Америки хотят отстоять свои интересы в мире, им необходимо признать, что предпринимаемых до сих пор усилий недостаточно, говорится в статье: «Это означает, что страны, долгое время рассчитывавшие на неизменность американских обязательств отстаивать западные ценности, должны будут переосмыслить свою внешнюю политику».

И если будущее покажет, что это действительно «конец геополитической эпохи» — тогда им всем придётся перестраивать свои приоритеты, исходя из новых, пугающих реалий: что США «это уже просто не интересно», заключает CNN.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.