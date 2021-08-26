 

Das Erste – мирная риторика «Талибана» вызывает скепсис — но переговоры с ним вести придётся

26.08.2021, 10:28, Новости дня
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«Талибан»* продолжает делать миролюбивые заявления, но многие уже обвиняют его в преступлениях в отношении мирных афганцев, пишет Das Erste. Тем не менее с талибами придётся и дальше вести переговоры, ведь только от них зависит, смогут ли все желающие покинуть Афганистан, отмечает немецкий телеканал.

Мы переносимся в Катар — туда, где США ведут переговоры с «Талибаном»*. Потому что смогут ли люди покинуть Афганистан и как они это сделают — возможно, и после конца августа — зависит от того, допустит ли это «Талибан». С ними придётся вести переговоры и дальше, даже если до сих пор, осторожно выражаясь, существуют сомнения в том, сдержат ли они свои обещания. Уте Брукер сегодня удалось пообщаться в Дохе, в Катаре, с высокопоставленным представителем «Талибана».

Интервью «Талибан» в Дохе даёт в роскошном лобби отеля. На встрече с журналистами ARD один из его представителей ещё раз подчеркнул: эвакуация должна быть завершена к 31 августа, американские военные должны покинуть Кабул.

СУХЕЙЛЬ ШАХИН, официальный представитель «Талибана»: Это оккупация. Мы хотим как можно быстрее закрыть эту главу, как того и обещали США. Затем мы начнём новую эру — сотрудничества и мирного восстановления нашей страны.

Итак, «Талибан» использует мирную риторику. Но как выглядит реальность? Сегодня в Женеве комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет озвучила серьёзные упрёки: «Талибан» не только ограничил свободу передвижения для женщин, но и совершал преступления.

МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ, верховный комиссар ООН по правам человека: Мы установили серьёзные нарушения прав человека во многих областях, находящихся под контролем «Талибана», в том числе массовые казни мирных жителей и бывших членов афганских вооружённых сил.

Всё это только обвинения и подозрения, уверяет официальный представитель «Талибана» Шахин в ответ на наш вопрос.

СУХЕЙЛЬ ШАХИН: Если нам назовут конкретные инциденты, мы их расследуем. Если обвинения окажутся справедливыми, мы задержим виновных, они предстанут перед судом и будут наказаны.

Эти люди бежали из Афганистана в Катар. Это сотрудники иностранных организаций. Обещаниям «Талибана» о том, что он будет уважать права человека и сформирует правительство для всех афганцев, они не верят.

МУЖЧИНА: Сейчас они хотят привлечь людей на свою сторону. Но потом всё снова станет хуже.

РЕПОРТЁР: Вы так думаете?

МУЖЧИНА: Да, мы это видели: возле аэропорта они стреляли и били людей, в том числе детей.

Надежда на лучшую жизнь где-то ещё остаётся — но только до тех пор, пока бегство возможно.

Дата выхода в эфир 24 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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