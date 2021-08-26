 

Мясников заявил о невозможности коллективного иммунитета от ковида в России

26.08.2021, 10:24, Разное
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В России не сформируется коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции COVID-19. Так считает известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников заявил, что об этом свидетельствует опыт других стран с большей долей прошедших вакцинацию граждан. Эксперт обратил внимание, что несмотря на полную вакцинацию населения в Израиле 5,8% тестов на ковид показывают положительный результат. А в США, где привили половину населения, эта доля ещё больше – 13,8%, сообщает телеканал “360”.



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