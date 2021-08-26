Отмывает все — от посуды до полов: готовим моющее (в разы дешевле покупного)

Если магазинные средства для уборки кажутся слишком дорогими, можно приготовить домашний раствор, который обойдется в разы дешевле, а в работе покажет себя не менее эффективным. Отмыть с его помощью можно весь дом – от посуды до пола.

Как приготовить

Для его приготовления потребуется не более пяти минут.

Нужно взять:

1,5 л теплой воды;2 ст. ложки пищевой соды;1 ст. ложку уксусной эссенции;1 ст. ложку лимонного сока.

Налить в миску воду, добавить соду, уксусную эссенцию и лимонный сок.

Хорошо перемешать. Раствор готов в применению.

Как использовать

Для работы потребуется губка и резиновые перчатки.

Чтобы отмыть фасады кухонных шкафов, нужно смочить губку в приготовленном раствоер, слегка отжать, потереть поверхности и затем протереть их тряпкой.

Чтобы отмыть пол, покрытый линолеумом, нужно с помощью губки нанести раствор на его поверхность, оставить на пять минут и протереть насухо.

Это средство хорошо подходит для мытья посуды – она отмывается до блеска. Губку нужно смочить в растворе, протереть тарелки, чашки, стаканы и так далее. Посуда будет сразу скрипеть.

Если испачкались стены, надо нанести на них моющее средство губкой, затем протереть насухо.

С помощью этого раствора можно очистить выключатели и розетки. Чтобы добраться до труднодоступных мест, нужно воспользоваться старой зубной щеткой. После обработки средством насухо протереть.

Этим домашним средством можно отмыть бытовую технику. Например, нанести раствор на поверхность газовой плиты, затем протереть сухой тряпкой.

Важное преимущество этого средства в том, что оно не пенится и его не требуется смывать, а значит, использовать большое количество воды.