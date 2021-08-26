 

Владислав Иноземцев: Подкуп избирателей на иностранные деньги

26.08.2021, 10:06, Разное
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22 и 24 августа президент России В.Путин, главный фанат и бенефициар политической партии «Единая Россия», выступая на проводившихся ею мероприятиях, порадовал сначала российских пенсионеров, а чуть позже военных вместе с курсантами, пообещав им разовые денежные выплаты – первым в 10, а вторым – в 15 тыс. рублей. Инициатива первоначально была изображена как наказ партии принять соответствующий закон в случае её победы на выборах, но быстро трансформировалась в окончательное решение о выплатах, которые должны быть произведены уже в ближайшие недели.

В любой нормальной стране такой поступок был бы расценен как явный подкуп избирателей и злоупотребление служебным положением, но в России государь имеет право чудить как ему заблагорассудится. Тем более что с момента начала пандемии короновируса граждане не видели от своих благодетелей и десятой доли тех средств, которыми осыпали своих избирателей демократические правительства развитых стран. И желание порадоваться за пенсионеров велико – но оно омрачено одним знаковым обстоятельством.

Как мы знаем, в последнее время масса россиян ведут себя как предатели: берут деньги от западных правительств, политиков и некоммерческих организаций, распространяя всякую ложь о собственных великих вождях и любимых руководителях. Их власти постановили клеймить как иностранных агентов. Поэтому любой след иностранного финансирования политической партии должен раз и навсегда положить конец любым её претензиям на попадание в Государственную Думу. И вот тут-то и возникает у меня страшное подозрение, удивительно коррелирующееся с путинскими демаршами.

Между 22 и 24 августа случилось, как и полагается, 23-е. Обычно этот день отмечается как годовщина великой дружбы двух мощных идеологий, в жернова которых попался презренный поджигатель Второй мировой войны – белопанская Польша. Но в этом году случилось нечто экстраординарное. Международный Валютный фонд, самая что ни на есть вашингтонская организация, главную скрипку в которой играют США (недружественное России, по версии нашего МИДа, государство) решил пойти по пути ведущих западных стран и осуществить эмиссию своей виртуальной валюты, специальных прав заим¬ствования (СДР). На сумму в… 650 млрд. долларов. Их было решено пропорционально разделить между всеми странам-членами Фонда с тем, чтобы облегчить тяготы их жителей в условиях пандемии короновируса.

На долю России пришлось 17,56 млрд. долларов – или, по курсу Банка России на понедельник, 1,3 триллиона рублей, и формально они были переданы нашей стране именно 23 августа. Выделенные средства не являются кредитом – их не требуется возвращать. СДР могут быть проданы или под них может быть получен кредит, который потом ими же и будет погашен. Это деньги, «из ниоткуда» (а точнее – из логова империализма) попавшие в казну российского государства – просто-таки моментально переместились в кошельки пенсионеров, которые уже благодарят за них В.Путина, а не вашингтонский обком. «Единую Россию», а не западных лидеров, на поводу у которых пошёл МВФ. Партия, принявшая закон об иностранных агентах, в открытую, почти на стыковых финансовых проводках, осуществила подкуп избирателей на деньги зарубежных фондов – под аплодисменты населения. Но иностранные агенты всё равно, разумеется, не она, а телеканал «Дождь»* и сайт «Медуза»*.

Казалось бы, этот поступок должен перевернуть все наши представления о двуличности и в очередной раз поставить вопрос о том, может ли быть что-то более аморальное, чем поведение российской власти. Но, задаваясь этим вопросом, не стоит забывать ещё одного обстоятельства. По расчётам газеты «Коммерсант», на выплаты пенсионерам потребуется около 400 млрд рублей, военнослужащим – около 30 млрд. А.Силуанов уже озвучил цифру «около 500 млрд». Таким образом, власти решили облагодетельствовать россиян всего лишь на 38 (ну, 40) процентов от американского «подарка». И это совершенно естественно: 50-60% отката сегодня выглядит нормой по большинству госконтрактов – отсюда, наверное, навскидку и были определены размеры единоразовых выплат: считать в уме партийцы умеют хорошо. «Единая Россия», если кто забыл – это ведь партия… ну, мы все помним, кого.

22-24 августа в России случилось, на самом деле, очень важное событие. С этого времени можно говорить, что практически все выплаты, которые были осуществлены в денежной форме за время пандемии (основные из них, пресловутые детские пособия, составили в прошлом году около 800 млрд рублей), профинансированы не Кремлём, а финансовой организацией со штаб-квартирой в городе Вашингтон, округ Колумбия, США. С этим пониманием гражданам и следует идти на выборы…

*Российские власти считают организацию иностранным агентом



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