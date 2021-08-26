 

В Житомире детдом отказался принимать русскоговорящего ребенка вслед за его родителями

26.08.2021, 9:51, Разное
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Житомир оказался в центре внимания из-за скандала, потрясшего всю страну: молодая пара не справилась со своими родительскими обязанностями в полной мере. Анастасия и Ростислав Шевчуки не смогли даже малого – научить говорить ребенка на родном языке.

Соседи по лестничной клетке отзываются о семье в не самом лучшем свете, пишет “Житомир.Daily”. Так, например, старшая по подъезду считает, что с подобным отношением к жизни не стоит вообще заводить детей.

“Чему они могут их научить? Они даже при людях позволяют себе, прости господи, на русском разговаривать! Что еще можно было ожидать от таких родителей?” – возмутилась она.

Сами же горе-родители осознали, что заниматься ребенком уже поздно, и решили отдать его в детский дом Житомира, чтобы избежать общественного порицания. Однако чуткость и ответственность работников социального учреждения предупредила хитрый умысел Шевчуков.

“Мы чуть было не пропустили ребенка в наше заведение. Малыш прошел все проверки, в том числе тест ДНК”, – говорит директор детского дома Виктория Кириченко.

Тревогу работники забили уже в момент передачи ребенка: он попросился обратно к маме на русском языке. Работница сразу же вернула его обратно и вызвала полицию, которая теперь и будет разбираться в произошедшем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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