«Талибан»* пожелал победы Сергею Лаврову на выборах в Госдуму

Один из лидеров движения «Талибан»* шейх Шахабуддин Делавар выступил с обращением к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором пожелал победы на выборах в Государственную думу.

В своей речи шейх Делавар восхищается личными и деловыми качества Лаврова и называет его одним из самых больших друзей «Талибана»* со времен Усамы бен Ладена.

– Дорогой Сергей Викторович! Долгие годы Вы являетесь надежным партнером, коллегой и верным другом нашего освободительного движения. С вашей мудростью и природной прозорливостью мог сравниться только великий Усама бен Ладен. Ваш яркий ум и невероятно точный слог всегда приводили в шок Ваших врагов и грязных клеветников. Сам Аллах благоволит лично Вам и «Единой России» в борьбе с недостойными на выборах в Государственную думу. Надеемся, что Ваше избрание депутатом российского парламента поможет «Талибану» в скорейшем построении Исламского Эмирата и продолжит наше взаимовыгодное сотрудничество, — говорится в обращении шейха Делавара.

Лидер талибов предложил Лаврову в случае необходимости направить своих наблюдателей на выборы в Госдуму, чтобы проконтролировать соблюдение всех электоральных процедур и почерпнуть бесценный опыт российской демократии. Шейх Делавар также выразил желание поучаствовать в предвыборной кампании Лаврова и записать несколько агитационных роликов в его поддержку или стать его доверенным лицом.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

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