В сети появился первый постер фильма “Спенсер” с Кристен Стюарт

Кинокомпания Neon продолжает подогревать интерес к скорой премьере фильма про принцессу Диану. Вчера в официальном Instagram-аккаунте компании появился первый постер картины чилийского режиссера Пабло Ларраина “Спенсер. Тайна принцессы Дианы” (в оригинале — Spencer). В подписи зрителям напомнили, что главную роль в фильме исполнила Кристен Стюарт, а мировая премьера состоится 5 ноября.

Каждой сказке приходит конец… Диана – Кристен Стюарт, премьера фильма “Спенсер” 5 ноября, – значилось в подписи к постеру.

Известно, что над костюмами в картине работала Жаклин Дюрран, и пышное платье с корсетом, вышитом камнями и стразами, которое можно увидеть на опубликованном постере – ее творение. Также ее работу можно оценить по тем двум промофото, котрые были опубликованы ранее.

Постер фильма “Спенсер”

Напомним, что роль принца Чарльза в картине досталась 35-летнему британскому актеру Джеку Фартингу, о чем стало известно в марте. В его небольшой фильмографии (всего 23 работы) значатся роли в сериалах “Шелк”, “Полдарк”, “Демоны Да Винчи” и “Танцы на грани”.

Режиссер Пабло Ларраин уже снимал байопики, он известен по фильмам “Джеки” с Натали Портман в главной роли и “Эма: Танец страсти”. Оператором стала Клер Матон, которая работала над “Портретом девушки в огне”. Музыкой занимался Джонни Гринвуд, гитарист группы Radiohead и композитор “Нефти”, “Что-то не так с Кевином”, “Призрачной нити”.

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Джек Фартинг

Напомним, о том, что роль королевы людских сердец сыграет звезда “Сумерек”, стало известно в июне прошлого года. Это решение вызвало шквал критики: многие посчитали, что Стюарт не подходит на роль принцессы. Но режиссер объяснил свое мнение:

Кристен – одна из выдающихся актрис современности. Она может быть любой: очень таинственной и очень хрупкой, в то же время – очень сильной. Это сочетание – именно то, что нам нужно, оно заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к работе над своим персонажем, приятно удивляет. Думаю, Кристен представит на экране что-то потрясающее и интригующее. Съемки проходили в Германии и Великобритании. Действие сюжета картины будет разворачиваться в 1991 году в канун Рождества, когда Леди Ди и принц Уэльский проводят каникулы с королевской семьей в Норфолке. В это время принцесса Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом терпит крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Великобритании.