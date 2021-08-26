Байден заявил, что ожидает от Путина привлечения к ответственности киберпреступников-вымогателей

“Поскольку кибербезопасность – это глобальная проблема, мы также сплотили государства G7, чтобы привлечь к ответственности страны, укрывающие преступников-вымогателей. И, я мог бы добавить, у меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет их к ответственности, потому что известно, кто они и где они”, – заявил Байден.

Контекст:

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны “по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию”, и призывал другие страны отказаться от “массового антироссийского психоза”.

Байден 16 июня после встречи с Путиным сообщил, что передал ему перечень из 16 критически важных секторов, которые должны быть защищены от кибератак. Журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс 17 июня опубликовала список секторов, которые, по ее информации, Байден передал Путину как объекты инфраструктуры, которые не должны подвергаться кибератакам.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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