 

“99,99% планирования свадьбы было на мне и 0,01 – на Гаэле”. Свитолина и Монфис рассказали о зарождении и развитии своих отношений

26.08.2021, 9:42, Новости дня
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис стали героями первого выпуска теннисной программы CrossCourt. 

Свитолина спросила у Монфиса, помнит ли он их первое свидание.

“Помню, это было в Париже. Мы оба были там по разным причинам. Я написал тебе, не хочешь ли ты выпить в компании меня и моих друзей. И ты сказала: “Да, конечно”, – ответил он.

Свитолина смеясь заявила, что не хотела это делать.

“Мне было тяжело из-за смены часов поясов после Сингапура”, – отметила она.

Монфис отметил, что в Париже они впервые смогли поговорить о чем-то, кроме тенниса.

“Было здорово встретиться, увидеть настоящую Элину, а ты увидела настоящего меня”, – подчеркнул он.

По словам Монфиса, делая Свитолиной предложение, он чувствовал уверенность, но переживал больше, чем в матче против испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Свитолина сказала, что планирование свадьбы преимущественно было на ней.

“Думаю, что 99,99% планирования на мне, а 0,01% – на тебе”, – сказала она Монфису.

Тот отметил, что отвечал за музыку на мероприятии.

ВИДЕОВидео: WTA / YouTube
Контекст:

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. В феврале 2021 года пара заявила, что поставила свои отношения на паузу.

3 апреля Монфис сделал предложение Свитолиной, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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