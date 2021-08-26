 

Столтенберг заявил, что риск террористических атак в аэропорту Кабула возрастает

26.08.2021, 9:42, Новости дня
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По его словам, с одной стороны, страны хотят вывезти как можно больше людей из Афганистана. Но с другой – если неэвакуированные граждане останутся в аэропорту Кабула и после 31 августа, и если не будет хотя бы “молчаливого согласия” талибов, то “опасность атак возрастет”.

Он также сказал, что самой большой проблемой при эвакуации является не осуществление авиарейсов, а доставка людей в аэропорт, так как талибы контролируют все наземные маршруты.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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