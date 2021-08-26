“Реальная мамочка”. Дорофеева показала тело в сильно облегающей одежде

“Немного backstage-контента со вчерашнего концерта. И вдруг вы пропустили – в предыдущем посте совершенно не секретный материал государственной важности!” – написала она.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Реальная mommy”, – заявила подписчица versacenadya. Это переводится как “Реальная мамочка”. В сленге так называют девушек с пышной пятой точкой.

“Наша mommy”, – отметила она же. В переводе – “Наша мамочка”.

“Образ шикарный”, – заявила dorofeevaxcute_.

В предыдущем посте, о котором заявила Дорофеева, она опубликовала видео исполнения песни на украинском языке.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Дорофеева замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Они поженились в 2015 году после четырех лет отношений.

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