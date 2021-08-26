Афганскую девочку, которая родилась на борту самолета ВВС США, назвали в его честь

“Мы поговорили с матерью и отцом ребенка, родившегося на борту C-17, летевшего на [американскую базу в Германии] Рамштайн, они назвали девочку Рич, потому что у самолета C-17, который доставил их на базу, был позывной Reach”, – рассказал глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

Родители Рич летели с плацдарма в Катаре после бегства из Афганистана после захвата Кабула талибами.

Генерал пошутил, что, сам будучи пилотом истребителя ВВС, он мечтает увидеть, “как это дитя по имени Рич вырастет, получит гражданство США и будет летать на истребителях ВВС США в наших воздушных силах”.

О том, как проходили роды, рассказала CNN принимавшая их медсестра, капитан армии США Эрин Браймер. По ее словам, ребенок родился через несколько минут после приземления самолета. Медицинская бригада, попав на борт, поняла, что процесс уже миновал точку невозврата, и везти женщину в медучреждение нельзя.

Браймер отметила, что во время родов самолет выглядел “точно так же, как на фотографиях, которые вы видите с эвакуационных рейсов” – в нем находились сотни людей. Роженица находилась в передней части самолета, и группа эвакуированных женщин заслоняла ее своими шалями.

По словам медсестры, она поняла, что с ребенком и матерью все будет в порядке, “когда ребенок вышел с криком, и мы смогли положить ее прямо на грудь матери, и та сразу же начала кормить грудью”.

Командующий Транспортным командованием США генерал Стив Лайонс сообщил журналистам, что Рич – одна из троих детей, рожденных во время эвакуации из Афганистана. На базе Рамштайн родились еще два ребенка – но они появились на свет в больнице, вскоре после прибытия матерей на базу.

Контекст:

22 августа транспортное командование Воздушных сил США сообщило, что на борту военного самолета ВВС США Boeing C-17, который эвакуировал группу людей из Афганистана, женщина, гражданка Афганистана, родила девочку. Схватки начались во время полета. Пилоты снижали высоту, чтобы стабилизировать состояние матери.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным Госдепа США на 25 августа, всего с 14 августа из Кабула были эвакуированы 82,3 тыс. человек.

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