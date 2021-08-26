 

Врач рассказала о серьезных осложнениях на почки из-за коронавируса

26.08.2021, 9:38, Разное
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После заражения коронавирусом могут поражаться почки человека, однако зачастую заболевшие люди даже не догадываются об этом. Врач-нефролог Анна Коробкина дала совет, как уберечь орган от особого риска атаки инфекционного заболевания.
По словам Анны Коробкиной, коронавирус использует как рецептор определенный фермент АПФ2 для проникновения в клетки. Они имеются в пищеводе, сердце, мочевом пузыре и подвздошной кишке. За счет того, что в почках их в два раза больше, орган подвергается большему риску поражения. Острую почечную недостаточность вызывает процесс прикрепления патогена, гипоксия и тромботические нарушения. Один из факторов смертности от коронавируса – острое повреждение почек, с которым сталкиваются люди с тяжелой формой недуга. Более того, некоторые могут даже не подозревать, что у них поражен данный орган, если проходят лечение в домашних условиях.

Врач рекомендует сдать общий анализ мочи на белок и биохимический анализ крови на определение уровня креатинина. Это позволит увидеть, правильно ли работает орган мочевыделительной системы, и обнаружить проблемы. Также необходимо следить за показателями свертываемости крови и проводить мероприятия по профилактике тромбозов, так как сгустки образуются и в почечных сосудах. Это позволит увидеть, не влияет ли негативным образом вирус на почечную ткань, заключила Коробкина.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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