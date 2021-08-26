Онкологи предупреждают: Отказ от курения может продлить жизнь на два года

Российские медики утверждают, что продлить жизнь на два года можно, отказавшись от курения. Простой и действенный метод срабатывает даже у пациентов онкологов на разных стадиях развития заболевания.

Несмотря на всем известное пагубное влияние вредных привычек на организм, многие люди не могут бросить курить. Новое исследование российских ученых предоставляет ещё одну причину не прикасаться к сигаретам. Работа сотрудников Центра имени Блохина и Городской клинической онкологической больницей № 1 показала воздействие табачных изделий на здоровье и перемены, появившиеся после прекращения использования сигарет и подобных товаров. В течение семилетнего периода эксперты наблюдали за состоянием свыше полутысячи пациентов с онкологией.

Результаты исследования прокомментировал врач-онколог Давид Заридзе. По его данным, даже больные раком лёгкого могли продлить жизнь, прекратив курить. Отказ от сигарет даёт шанс на дополнительные два года. Это ощутимый срок для того, чтобы мотивировать перейти на правильный образ жизни без пристрастий, разрушающих органы и системы.

В каждом конкретном случае подход к пациенту учитывает все необходимые факторы. Однако даже с учётом серьезности заболевания и его стадии, улучшения при отказе от курения были очевидны. Как пишет «Политэксперт», не взирая на возраст, применяемую терапию, проведенные операции и лекарственные средства, пациенты простым волевым решением могут продлить себе жизнь.