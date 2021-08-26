Отказ от трех продуктов снизит риск сердечного приступа

Медики рассказали, как можно снизить риск наступления сердечного приступа. По их словам, важно пересмотреть свой рацион и отказаться от потребления трех продуктов.

Когда происходит сердечный приступ, сгустком блокируется приток крови к органу. Кардиологи советуют стараться придерживаться основ правильного питания для снижения риска данных опасных событий. Рацион, в котором преобладают жиры, усугубляет жесткость артерий. На фоне развивающегося атеросклероза вероятность наступления сердечного приступа возрастает. При неправильном питании в организме образуется больше жировых бляшек.

Чтобы снизить риск возникновения подобных проблем с сердцем, врачи рекомендуют отказаться от сахара. Он способствует накоплению жира, приводит к развитию диабета, провоцирует повышение артериального давления. Из-за частого потребления данного продукта усиливается хроническое воспаление. Ограничить в рационе необходимо поваренную соль, поскольку она приводит к развитию гипертонии. Повышенное давление считается одним из главных факторов возникновения проблем с сердцем. Уровень «плохого» холестерина повышают насыщенные жиры. В связи с этим необходимо отказаться от их потребления.

Источник: ufacitynews.ru