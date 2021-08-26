 

Отказ от трех продуктов снизит риск сердечного приступа

26.08.2021, 9:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали, как можно снизить риск наступления сердечного приступа. По их словам, важно пересмотреть свой рацион и отказаться от потребления трех продуктов.
Когда происходит сердечный приступ, сгустком блокируется приток крови к органу. Кардиологи советуют стараться придерживаться основ правильного питания для снижения риска данных опасных событий. Рацион, в котором преобладают жиры, усугубляет жесткость артерий. На фоне развивающегося атеросклероза вероятность наступления сердечного приступа возрастает. При неправильном питании в организме образуется больше жировых бляшек.

Чтобы снизить риск возникновения подобных проблем с сердцем, врачи рекомендуют отказаться от сахара. Он способствует накоплению жира, приводит к развитию диабета, провоцирует повышение артериального давления. Из-за частого потребления данного продукта усиливается хроническое воспаление. Ограничить в рационе необходимо поваренную соль, поскольку она приводит к развитию гипертонии. Повышенное давление считается одним из главных факторов возникновения проблем с сердцем. Уровень «плохого» холестерина повышают насыщенные жиры. В связи с этим необходимо отказаться от их потребления.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / В августе представят смартфоны серии Honor Magic 3

09.07 / Танцы замедлили прогрессирование болезни Паркинсона – исследование

08.08 / Марина Александрова обнародовала редкие кадры с мужем

29.04 / Российских школьников хотят обучать поведению в интернете

25.12 / В Сети появился снимок Павла Прилучного с блондинкой в караоке-баре Москвы

01.03 / Володин назвал ЕСПЧ инструментом политического влияния

03.08 / Дмитрий Булыкин рассказал, как ЦИК отказала в регистрации на предстоящие выборы в Госдуму

02.04 / Лидер камчатского отделения КПРФ получил 9 лет колонии

21.07 / Японцы рискуют попасться на крючок российских шпионов-охотников за конфиденциальной информацией

05.10 / Ученые рассказали о катастрофической ситуации с океанами на Земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика