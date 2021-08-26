Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени

Подозреваемый в убийстве исчезнувшей в Тюмени восьмилетней девочки Виталий Бережной ранее работал в органах внутренних дел помощником участкового, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бережной десять лет назад работал в органах, был помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе несколько лет. Затем переехал в Тюмень, где работал в разных коммерческих структурах», – сказал ТАСС источник.

О задержании подозреваемого стало известно в среду.

Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили.

Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела. Подозреваемый в убийстве девочки признал свою вину.