 

Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени

26.08.2021, 9:36, Новости дня
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Подозреваемый в убийстве исчезнувшей в Тюмени восьмилетней девочки Виталий Бережной ранее работал в органах внутренних дел помощником участкового, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бережной десять лет назад работал в органах, был помощником участкового в Ханты-Мансийском автономном округе несколько лет. Затем переехал в Тюмень, где работал в разных коммерческих структурах», – сказал ТАСС источник. 

О задержании подозреваемого стало известно в среду.

Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили.

Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела. Подозреваемый в убийстве девочки признал свою вину. 



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