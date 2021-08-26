Велогонщик Асташов принес РФ четвертое золото Паралимпиады в Токио

Михаил Асташов стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в велоспорте на треке, принеся сборной РФ четвертую золотую медаль на соревнованиях в столице Японии.

Асташов в четверг завоевал золото в индивидуальной гонке на 3 тыс. метров в классе С1, победив в финале канадца Тристена Чернове. Бронзовую медаль взял китаец Ли Чжанъюй, передает РИА «Новости».

Также Асташов установил в квалификации соревнований новый мировой и паралимпийский рекорд – 3 минуты 35,954 секунды.

Медаль Асташова стала седьмой для сборной РФ на Паралимпийских играх в Токио. Кроме четырех золотых, российские спортсмены завоевали также одну серебряную и две бронзовые награды.

Ранее российская спортсменка Анастасия Гонтарь победила в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх в Токио.