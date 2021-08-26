Рогозин оценил важность испытаний элементов ядерного буксира на МКС

Важной темой для Роскосмоса является испытание капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира «Зевс» на борту Международной космической станции (МКС), сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Важнейшая для нас тема, где ожидаем прорывные результаты. Только ядерный космический буксир может стать транспортной космической системой для передвижения крупных научных станций или обитаемых орбитальных модулей в Солнечной системе и за ее пределами», – написал Рогозин в Telegram.

Ранее макет космического аппарата «Зевс» с ядерным реактором для полетов к планетам Солнечной системы продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021.

В Конструкторском бюро «Арсенал» рассказали, что российский космический ядерный буксир «Зевс» с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и «стрельбы» лазером.