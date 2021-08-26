CNN – слишком накладно — призывы властей повышать рождаемость в Китае встретили без энтузиазма

Для борьбы с падением рождаемости накануне китайское правительство приняло закон, который отменяет ограничение «одна семья — два ребёнка», пишет CNN. Однако, по словам телеканала, эта инициатива не впечатлила многих жительниц страны, которые считают, что воспитание трёх детей будет непомерно дорогостоящим и может лишить их возможностей карьерного роста.



Reuters

«Столкнувшись с тревожным демографическим кризисом, который они сами и вызвали, китайские власти начали побуждать пары заводить больше детей. Есть только одна проблема: эта идея не очень-то привлекает женщин», — пишет CNN.

Более 35 лет правящая Коммунистическая партия строго придерживалась политики «одна семья — один ребёнок», поскольку страна пыталась решить проблему с перенаселённостью и бедностью. Но по мере роста экономики Китая обнаружилось, что его население стареет, а рабочая сила сокращается.

Стремясь снизить экономические риски, в 2015 году КПК объявила, что позволит супружеским парам заводить двух детей. Но после кратковременного всплеска в 2016-м уровень рождаемости в стране продолжил своего падение, что побудило партию ещё больше ослабить политику — до трёх детей на семью.

Однако эти меры, судя по всему, не впечатлили жителей Поднебесной. Официальное принятие новой политики «одна семья — три ребёнка» в пятницу было встречено повсеместным скептицизмом и критикой в китайских социальных сетях. При этом многие женщины выражали обеспокоенность по поводу роста стоимости жизни и укоренившегося гендерного неравенства на рабочем месте, считает CNN.

Согласно широко распространённому мнению, воспитание троих детей будет непомерно дорогостоящим и недоступным для большинства китайских пар, живущих в городе. Многие из них уже сталкиваются с заморозкой заработной платы, ограничением возможностей трудоустройства и изнурительной работой.

«Я не хочу заводить даже одного ребёнка, не говоря уже о трёх», — написал один из комментаторов на «жестко цензурируемой» китайской платформе Weibo. Это сообщение собрало более 51 тыс. лайков, обращает внимание CNN.

Имущественное неравенство и переутомление — проблемы, наблюдаемые во всём мире. Но в Китае они усугубляются традиционным распределением ролей в семье, согласно которому на женщин часто возлагается основная часть домашней работы и ухода за детьми, подчёркивает

телеканал.

Этот дисбаланс означает, что китаянкам трудно совмещать работу с материнством. С тех пор, как в начале этого года было объявлено о политике «одна семья — три ребёнка», большая часть дебатов строилась вокруг опасений, что эта инициатива может в конечном итоге ухудшить условия для работающих женщин.

В последние годы многие китаянки жаловались на то, что сталкиваются с дискриминацией при приёме на работу из-за их семейного положения, поскольку работодатели часто неохотно оплачивают отпуск по беременности и родам. В недавнем отчёте Human Rights Watch утверждается, что женщинам в некоторых компаниях приказывают вставать очередь на получение декретного отпуска, а если они забеременеют раньше срока, то их могут уволить или наказать.

Неудивительно, что многие молодые китаянки, стремящиеся построить карьеру, всё больше разочаровываются в традициях и в таких институтах, как брак и материнство. «Как женщина, я чувствую, что нахожусь на сужающейся тропинке, и пути назад нет», — отреагировала на принятие закона группа по правам женщин в Weibo.

КПК признала эти проблемы и обязалась их решать. В новой поправке правительство обещает защитить право женщин на трудоустройство и работать с частным сектором над созданием учреждений по уходу за детьми.

Ряд городов и провинций уже делают некоторые шаги, к которым призывают активисты. Например, в Шанхае предоставляют 10-дневный отпуск по уходу за ребёнком. Но эти меры всё ещё слишком ограничены и далеки от общенациональной реформы, необходимой для повышения уровня рождаемости, полагают эксперты.

В 2019-м уровень рождаемости в стране достиг самого низкого уровня за 70 лет с момента основания Китайской Народной Республики. В следующем году количество новорожденных упало ещё на 18%.

Иными словами, в самой густонаселенной стране с 1,4 млрд. жителей коэффициент

фертильности снизился с более чем пяти до менее двух рождений на одну женщину всего за 40 лет. Это один из самых низких показателей в мире, наравне с Японией и Южной Кореей, которые также сталкиваются с надвигающимся демографическим кризисом, отмечает CNN.

«Для женщин в Китае, которые так долго боролись за свои права на рабочем месте и теперь живут относительно независимой жизнью, рождение новых детей требует огромных жертв. И понадобится нечто гораздо большее, чем простой пересмотр закона, чтобы стимулировать бэби-бум», — заключает CNN.