Бес лимита

Глобальные реформы в российском футболе решили начать с лимита на легионеров. Обсуждением все и закончилось.

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После того как сборная РФ провалилась на Евро, нам пообещали глобальное переформатирование российского футбола. Футбольное сообщество замерло в ожидании невиданных перемен, все гадали, что же задумали в Российском футбольном союзе, что выдадут на-гора светлые умы, засевшие там? Ходили слухи о привлечении к разработке масштабного проекта перемен некоей компании из Нидерландов. Впору было делать ставки на то, что пойдет первым и, как это обычно у нас бывает, последним номером программы.

Гора родила привычное. Невероятная, всеохватная, глубинная реформа российского футбола, как оказалось, должна начаться с отмены лимита на количество легионеров в клубах российской премьер-лиги. Нет, не с детско-юношеского футбола, о котором вспоминают после очередного фиаско сборной или ежегодного провала клубов на европейской арене. Не с содержания футбола за счет бюджета, против чего, страшно сказать, безуспешно выступал даже сам президент РФ. Не с квалификации футбольных тренеров всех уровней, катастрофически упавшей в последние годы. Нет, все это осталось без внимания или с вниманием в духе «детско-юношеский футбол важен».

Все ожидаемо вперлись в лежащую на поверхности и явно не самую главную проблему российского футбола, вокруг которой скрещиваются копья каждый раз, когда случается что-нибудь нехорошее. К нехорошему, впрочем, стоит давно привыкнуть, а вот привычка упираться в проблему лимита говорит скорее о способности футбольной власти виртуозно маневрировать и манипулировать общественным мнением, чтобы только не задевать основ. И одновременно пудрить мозги вышестоящему начальству, мысли которого от футбола далеки, но которое в свое время догадалось, что народ хочет футбольных успехов. Это престижно, позитивно и электорально.

С достижениями, однако, никак.

После признанного сверхуспешным домашнего чемпионата мира обещался невиданный подъем, а наступили времена прямо противоположные —

национальная сборная страны уже в пятом десятке рейтинга ФИФА, клубный рейтинг неудержимо стремится ко второму десятку (Россию уже обошла Шотландия и вот-вот обгонит Австрия), перспективы успешно пройти квалификацию к чемпионату мира-2022 в Катаре с новым тренером и разобранной сборной, мягко говоря, туманные.

Так что волшебное слово «лимит» возникло как раз вовремя. Больше того — рядом с ним оказалось слово «отмена», что позволило одним кричать о революции в российском футболе, а другим — о его гибели.

Остроте краткосрочной дискуссии добавило то, что радикальное предложение клубам поступило не от каких-то оппозиционеров или маргиналов, а от самого президента РФС Александра Дюкова. Заинтересованные лица сразу смекнули, что вопрос, очевидно, согласован в верхах. Как удалось Александру Валерьевичу убедить высокое начальство, что высшим благом для российского футбола будет тотальный курс на импорт рабочей силы, доподлинно неизвестно, но добро, очевидно, было получено. И понеслось…

Спорить о пользе или вреде лимита на иностранных футболистов — все равно что спорить о том, что было раньше — курица или яйцо. У нас об эту неразрешимую проблему бьются, ни разу не придя к консенсусу, полтора десятка лет. Начиналось все с формулы «6+5» — максимум шесть легионеров и минимум пять россиян, потом ее смягчали, потом возвращались к изначальному варианту, в прошлом году дошли до формулы «8+17» в заявке, но и этого оказалось мало, потому что ничего не изменилось — как падал российский футбол, так и продолжил падать. Закономерностей в результатах сборной и клубов в зависимости от мягкого или жесткого лимита обнаружено не было, а вот полностью отменить еще не пробовали. Как сказал Дюков, «это совершенно новый подход».

Противники «чего-то новенького» дружно встали на защиту интересов сборной и всего российского футбола. Точнее всего интересы «ретроградов» выразил владелец московского «Спартака» Леонид Федун: «У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов. Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно это делать? Лучше я на эти деньги куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему. А дальше что? Откуда появятся хорошие русские игроки?»

Сборную и без того формировать не из кого, пример загубленного легионерами российского баскетбола говорит сам за себя, заграничных «поленьев» и без того на поле хватает, теперь очередь российского футбола играть исключительно второсортными иностранцами (первый сорт к нам не поедет никогда), так что, как считают «консерваторы», никто от отмены не выиграет.

«Революционеры» кричат, что надоели перекормленные огромными деньгами российские «дармоеды-паспортисты», которые давно превратили РПЛ в «болото». Обязательность присутствия на поле россиян снижает конкуренцию, не способствует росту молодых игроков, понижает уровень всей лиги.

Отменят лимит — придется побегать, зарплаты придут в соответствие и не будут заоблачными, народ повалит на стадионы смотреть на заморских кудесников,

клубы перестанут массово проваливаться на евроарене, в сборной появятся настоящие профессионалы, закаленные в условиях жесткой конкуренции.

Аргументов, кроме «все придет в норму само собой», у сторонников великой реформы нет, как нет хотя бы приблизительной модели, какими будут конкретные последствия. Главные теневые лоббисты — футбольные агенты, для которых откроется новая золотая жила. Запал реформаторов тем не менее поддержан и снизу, потому что «дармоеды» из россиян и иностранцев уже опустили РПЛ на 19-е место по интенсивности футбола. Значит, «надо что-то делать».

В понедельник общее собрание клубов РПЛ обсуждало предложения РФС, и выяснилось, что ва-банк готовы пойти «Рубин» — по причине переизбытка легионеров, «Краснодар» и еще два клуба. Остальные стремление совсем отменить лимит встретили без особого энтузиазма — как мне кажется, не потому, что такие уж большие патриоты, а в первую очередь из-за непредсказуемости последствий. «Торопиться не надо», как говорил «товарищ Саахов» из «Кавказской пленницы», — большинство клубов выразили готовность сначала обкатать вариант номер два с формулой «10+15», и то после переходного периода.

Что означает эта победа «ретроградов»? Да ничего, собственно, не означает. Если радикальное предложение РФС всего лишь способ прощупать общественное мнение, то это одно. Если же в необходимости протолкнуть импортный вариант уверены вышестоящие инстанции, то клубы в конце концов согласятся на перемену участи.

И росчерком пера под решением об отмене лимита все проблемы российского футбола — не сразу, конечно, но в ближайшее время — будут решены.

Да кто бы сомневался.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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