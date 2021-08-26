 

В Украине за сутки от COVID-19 вакцинировали 162,4 тыс. человек

26.08.2021, 8:48, Новости дня
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44 218 человек получили первую дозу вакцины, а 118 192 получили вторую и завершили иммунизацию.

25 августа в Украине работали 960 мобильных бригад, а также 2822 прививочных пункта и 335 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 5 152 292 человека, из них получили одну дозу 5 152 290 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 3 310 320 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 462 610 прививок”, – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1931221910374238

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

25 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину с начала прививочной кампании поставили уже 18,5 млн доз вакцин от коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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