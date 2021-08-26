 

“Отпад, как хороши!” Жанна Бадоева засветила голые ноги в Венеции

26.08.2021, 8:48, Новости дня
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“Я была счастлива и не живя в Италии. Тут все зависит от человека, только от тебя. Не от места, не от возраста. Как-то я писала в Instagram о том, что эта фраза – “жизнь после 40 только начинается” – она кондово-советская, нигде в мире такой мысли даже не появится, связывать счастье и возраст. Цифры не имеют значения вообще, на мой взгляд”, – написала 45-летняя Бадоева.

Пост телеведущая сопроводила фотографиями своей прогулки по Венеции, на одной из которых она сидит на ступеньках, оголив ноги выше колен. Меньше чем за сутки пост набрал почти 80 тыс. лайков и около 750 комментариев.

“Очень по-итальянски сидите”, – отметила steninann.

“Вы такая красивая, так приятно смотреть на вас! И только счастливая женщина может излучать красоту”, – считает nsk.alena.

“Очень красивые фото. Ваши образы все отпад, как хороши!” – призналась starodwolga.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым, она была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.

В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на российском телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам принять и полюбить собственную внешность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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