 

Президент Эстонии прокомментировала информацию СМИ, что она может занять пост генсека НАТО

26.08.2021, 8:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В июле издание Politico написало, что пост генсека впервые может занять женщина. В списке потенциальных кандидатов, как сообщало СМИ, появилось три имени: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Шансы президента Эстонии Керсти Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония – одна из немногих стран НАТО, которая выполнила требование о выделении 2% ВВП на оборону, отмечало издание.

“Никто не говорил об этом со мной. Если вы заметили, то статья в Politico базировалась на двух вещах: география и пол. Ничего больше за этим предположением нет”, – сказала она.

Контекст:

С 1 октября 2014 года пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. В этом году Совет НАТО в последний раз продлил на год его контракт на этом посту. Выбор нового генерального секретаря обычно проходит в НАТО в рамках закрытых консультаций между ведущими странами Альянса, на которых решающее слово остается за США. Затем это назначение формально утверждает Североатлантический совет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / В мире число новых случаев COVID-19 снижается третью неделю подряд – ВОЗ

24.02 / Внедорожник сбил насмерть подростков в Улан-Удэ

24.08 / Определен новый основной автомат российской армии

09.07 / Штрафы и аресты: журналистика в России после изменения Конституции 

19.08 / Ударивший ножом девочку в Анапе иностранец не смог объяснить свой поступок

05.01 / Сборную РФ разгромили в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

12.03 / Украинский военный получил ранение из-за обстрела боевиков на Донбассе – ООС

18.09 / Россияне разлюбили золотые смартфоны

25.12 / Парламент Грузии в отсутствие оппозиционеров выразил доверие правительству Гахарии

14.05 / Подросток из РФ пытался незаконно попасть в Украину “в поисках лучшей жизни” – ГПСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика