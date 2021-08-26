Президент Эстонии прокомментировала информацию СМИ, что она может занять пост генсека НАТО

В июле издание Politico написало, что пост генсека впервые может занять женщина. В списке потенциальных кандидатов, как сообщало СМИ, появилось три имени: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Шансы президента Эстонии Керсти Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония – одна из немногих стран НАТО, которая выполнила требование о выделении 2% ВВП на оборону, отмечало издание.

“Никто не говорил об этом со мной. Если вы заметили, то статья в Politico базировалась на двух вещах: география и пол. Ничего больше за этим предположением нет”, – сказала она.

Контекст:

С 1 октября 2014 года пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. В этом году Совет НАТО в последний раз продлил на год его контракт на этом посту. Выбор нового генерального секретаря обычно проходит в НАТО в рамках закрытых консультаций между ведущими странами Альянса, на которых решающее слово остается за США. Затем это назначение формально утверждает Североатлантический совет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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