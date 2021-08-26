 

Де Дзерби: У “Шахтера” есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца

26.08.2021, 8:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд… У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке”, – сказал тренер.

Он подчеркнул, что “Монако” – очень сильная команда, и устроила “очень жесткий прессинг”, а у донецкого клуба было недостаточно силовой скорости, чтобы так играть.

“У Монако было много голевых шансов. У их игроков есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать”, – заявил Де Дзерби. 

На вопрос об Андрее Пятове, у которого долго не было практики в еврокубках, тренер сказал, что не переживал по этому поводу, потому что каждый день видит, как Пятов тренируется.

“На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали. Когда есть такие моменты, как с [Михаилом] Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это неслучайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем Монако. Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят”, – сказал тренер. 

Контекст:

25 августа в Харькове донецкий футбольный клуб “Шахтер” в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграл вничью 2:2 с французским “Монако”. Результат поединка позволил “Шахтеру” пройти “Монако” по сумме двух матчей (3:2), и теперь донецкий клуб будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов “Шахтер” дважды с одинаковым счетом 2:1 победил “Генк” – сначала в Бельгии, а потом и в Киеве.

В Лиге чемпионов УЕФА заявлен еще один украинский клуб – “Динамо” (Киев). Он вступит в борьбу в групповом турнире, куда попал напрямую.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / Трамп заявил об угрозе «коммунистической формы правления» в США

28.06 / Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

02.08 / Собянин рассказал об отношении к проблеме электросамокатов в Москве

14.07 / “Смотрите фото. Здесь все понятно”. Финалисты “Евровидения 2021” Go-A впервые выступили в Литве

08.04 / В ОНФ рассказали о реализации инициативы президента по созданию регистра получателей льготных лекарств

03.03 / Четыре самолета, против которых ввели санкции, вылетели из Украины до решения СНБО – Госавиаслужба

02.12 / “Заседание будут бойкотировать”. Кулеба и украинская делегация в ТКГ прокомментировали заявление боевиков об их участии в работе Совбеза ООН

17.05 / «Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм

15.04 / В Японии научились превращать пластиковые отходы в жидкое топливо

07.07 / АЕБ ухудшил прогноз по авторынку России после падения продаж в июне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика