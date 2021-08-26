Де Дзерби: У “Шахтера” есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца

“Не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд… У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке”, – сказал тренер.

Он подчеркнул, что “Монако” – очень сильная команда, и устроила “очень жесткий прессинг”, а у донецкого клуба было недостаточно силовой скорости, чтобы так играть.

“У Монако было много голевых шансов. У их игроков есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать”, – заявил Де Дзерби.

На вопрос об Андрее Пятове, у которого долго не было практики в еврокубках, тренер сказал, что не переживал по этому поводу, потому что каждый день видит, как Пятов тренируется.

“На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали. Когда есть такие моменты, как с [Михаилом] Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это неслучайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем Монако. Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят”, – сказал тренер.

Контекст:

25 августа в Харькове донецкий футбольный клуб “Шахтер” в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграл вничью 2:2 с французским “Монако”. Результат поединка позволил “Шахтеру” пройти “Монако” по сумме двух матчей (3:2), и теперь донецкий клуб будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов “Шахтер” дважды с одинаковым счетом 2:1 победил “Генк” – сначала в Бельгии, а потом и в Киеве.

В Лиге чемпионов УЕФА заявлен еще один украинский клуб – “Динамо” (Киев). Он вступит в борьбу в групповом турнире, куда попал напрямую.

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