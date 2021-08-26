Алкоголь может усилить образование тромбов при коронавирусе

При коронавирусе употребление алкогольных напитков может привести к усилению процесса образования тромбов, а курение сигарет – к негативным последствиям. Об этом пояснил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам специалиста, после употребления алкоголя кровь человека сгущается, что влияет на процесс тромбообразования. Если же человек заразился коронавирусной инфекцией, которая поражает эндотелий кровеносных сосудов, то ситуация усугубляется, появляется вероятность смертельного исхода.

Зачастую при средней и тяжелой форме ковида у пациентов наблюдается поражение печени, употребление спиртного приводит к еще большим последствиям. Поздняков отметил, что стоит отказаться от спиртных напитков в период до и после вакцинации, ведь в противном случае выработка иммунитета в коронавирусу снизится. Что касается курильщиков, то у них и так поражены легкие, а при заражении ковидом органы дыхания подвергаются большей опасности, сообщается в материале издания «Слово и дело».