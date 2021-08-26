 

Алкоголь может усилить образование тромбов при коронавирусе

26.08.2021, 8:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При коронавирусе употребление алкогольных напитков может привести к усилению процесса образования тромбов, а курение сигарет – к негативным последствиям. Об этом пояснил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
По словам специалиста, после употребления алкоголя кровь человека сгущается, что влияет на процесс тромбообразования. Если же человек заразился коронавирусной инфекцией, которая поражает эндотелий кровеносных сосудов, то ситуация усугубляется, появляется вероятность смертельного исхода.

Зачастую при средней и тяжелой форме ковида у пациентов наблюдается поражение печени, употребление спиртного приводит к еще большим последствиям. Поздняков отметил, что стоит отказаться от спиртных напитков в период до и после вакцинации, ведь в противном случае выработка иммунитета в коронавирусу снизится. Что касается курильщиков, то у них и так поражены легкие, а при заражении ковидом органы дыхания подвергаются большей опасности, сообщается в материале издания «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Последствия сотрясения мозга у женщин сохраняются дольше по сравнению с мужчинами

20.07 / В Бутырском районе построят ФОК с бассейном и зимним садом

11.07 / Личное: “Надо ли прятать лицо”

08.05 / Диетолог Малышева – Личное мнение

20.01 / Юлия Высоцкая о новых проектах, секретах красоты и любимом рецепте

20.08 / Рейтинг “Единой России” вырос до максимальных месячных значений

08.08 / Россия [страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой] продолжает наращивать экспорт мазута в США

15.05 / В Улан-Удэ ветеран войны устроился наркокурьером

02.07 / Влияние Ретроградного Юпитера: мечты 3 знаков зодиака скоро исполнятся

11.07 / Володин рассказал о самых важных законах по защите детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика