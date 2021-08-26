Астрономы значительно расширили диапазон потенциально обитаемых планет

Астрономы из Великобритании выяснили, что жизнь возможна не только на экзопланетах, которые похожи на Землю, но и на планетах с кардинальными отличиями по характеристикам. Таким образом, специалисты расширили диапазон потенциально обитаемых объектов за пределами Солнечной системы.

К числу таких планет ранее относили экзопланеты, у которых масса, размеры, температура и состав атмосферы схожи с Землей. Они расположены в зоне обитания своей материнской звезды, которую называют «зоной Златовласки». При этом ученый Кембриджского института Никку Мадхусудхан уверен, что жизнь может существовать и на горячих, полностью покрытых океаном и с насыщенной водородом атмосферой объектах космоса. Примером может стать экзопланета K2-18b возле красного карлика K2-18, которая находится в 111 световых годах от Земли. В ее атмосфере имеется вода, а оборот вокруг звезды совершается за 33 дня. Подобных планет, отмечает астроном, намного больше, чем экзопланет. Ранее такие объекты относили к классу суперземель или мининептунов. Они в 1,6 раз больше Земли, но меньше размеров Нептуна. Среди специалистов существует мнение, что они не подходят для зарождения жизни, так как большие размеры не позволяют им иметь каменные недра, а высокая температура не походит для обитания живого.

Астрономы предлагают относить такие планеты в отдельному классу – Hycean, а после проведения подробного анализа выяснилось, что на них в определенных условиях может поддерживаться микробная жизнь, которую специалисты могут наблюдать на Земле в самых экстремальных водных средах. Предполагается, что жизнь на таких объектах космоса может поддерживаться в глубинных океанах или на постоянной ночной стороне планеты. Никку Мадхусудхан уверен, что проделанная работа позволит в будущем найти жизнь на одной из таких планет, ведь ранее они не рассматривались как потенциально обитаемые. Для получения ответов на свои вопросы астрономы планируют использовать в исследовании космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого произойдет в ближайшее время.

Источник: ria.ru