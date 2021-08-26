 

Астрономы значительно расширили диапазон потенциально обитаемых планет

26.08.2021, 8:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Астрономы из Великобритании выяснили, что жизнь возможна не только на экзопланетах, которые похожи на Землю, но и на планетах с кардинальными отличиями по характеристикам. Таким образом, специалисты расширили диапазон потенциально обитаемых объектов за пределами Солнечной системы.
К числу таких планет ранее относили экзопланеты, у которых масса, размеры, температура и состав атмосферы схожи с Землей. Они расположены в зоне обитания своей материнской звезды, которую называют «зоной Златовласки». При этом ученый Кембриджского института Никку Мадхусудхан уверен, что жизнь может существовать и на горячих, полностью покрытых океаном и с насыщенной водородом атмосферой объектах космоса. Примером может стать экзопланета K2-18b возле красного карлика K2-18, которая находится в 111 световых годах от Земли. В ее атмосфере имеется вода, а оборот вокруг звезды совершается за 33 дня. Подобных планет, отмечает астроном, намного больше, чем экзопланет. Ранее такие объекты относили к классу суперземель или мининептунов. Они в 1,6 раз больше Земли, но меньше размеров Нептуна. Среди специалистов существует мнение, что они не подходят для зарождения жизни, так как большие размеры не позволяют им иметь каменные недра, а высокая температура не походит для обитания живого.

Астрономы предлагают относить такие планеты в отдельному классу – Hycean, а после проведения подробного анализа выяснилось, что на них в определенных условиях может поддерживаться микробная жизнь, которую специалисты могут наблюдать на Земле в самых экстремальных водных средах. Предполагается, что жизнь на таких объектах космоса может поддерживаться в глубинных океанах или на постоянной ночной стороне планеты. Никку Мадхусудхан уверен, что проделанная работа позволит в будущем найти жизнь на одной из таких планет, ведь ранее они не рассматривались как потенциально обитаемые. Для получения ответов на свои вопросы астрономы планируют использовать в исследовании космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого произойдет в ближайшее время.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Иммунолог: COVID-19 стало сложно найти новых «жертв»

01.09 / Яд для «охранника Путина»

08.12 / Жуткое существо вынесло на берег в Австралии

04.12 / Скандалы: Чибис поймал звезду

30.06 / Ученые назвали диету, которая увеличивает риск внезапной сердечной смерти

31.10 / Мнение: Помощь “Макару”

30.03 / Мнение: Новая перспективная ориентация. Запись по четвергам

08.01 / National Interest признал превосходство российских Ту-160 над B-1B Lancer

06.09 / Звезда “Сумерек” Келлан Латс и его супруга Бриттани ждут ребенка после трагедии с выкидышем

10.11 / Найден потенциальный препарат для лечения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика