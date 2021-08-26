«Союзмолоко» предупредило о резком росте себестоимости продукции

У производителей молока значительно упала доходность из-за резкого роста себестоимости производства на фоне «сдержанного» увеличения цен на готовую продукцию, сообщил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

«Доходность очень серьезно упала и в производстве и в переработке молока», – передает «Интерфакс» слова Белова, который спрогнозировал, что 2021 год по ряду параметров станет переломным для молочной индустрии.

«Сейчас (…) очень растет себестоимость – в сырье за последний год себестоимость выросла практически на 18% в среднем, выросли практически все составляющие затрат – корма, дизельное топливо, минеральные удобрения. Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Аналогичная ситуация в переработке – рост себестоимости порядка 6-8%, при этом рост цены на полке – 3,5%», – сказал Белов.

Он добавил, что дополнительную нагрузку на отрасль добавят ввод маркировки, а также повышение экологических требований для предприятий.

«При выручке индустрии в 1 трлн рублей годовая валовая прибыль равна 35 млрд рублей или 3,5%. При этом с введением маркировки, экологических требований дополнительные затраты могут вырасти еще на 60 млрд рублей», – подытожил Белов.

Напомним, 15 ноября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, что молоко неизбежно подорожает.