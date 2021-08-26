“Человек-улыбака”, “Сладенькая пупуська”. Василиса Фролова в купальнике заселфилась с пятимесячным сыном

На фото она в полосатом купальнике с ребенком на руках делает селфи, глядя в зеркало. Родион при этом широко улыбается.

“Огромный человек-улыбака передает привет”, – подписала снимки 43-летняя Фролова.

“Ну это кайф!” – написала в комментариях пользователь с ником violetta_logunova.

“Сладенькая пупуська”, – отреагировала dubramarin.

“Так, я пошла кормить ребенка, чтобы к нашей встрече щеки соответствовали”, – предупредила vika_fialka.

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Контекст:

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия) родилась в Харькове в 1978 году. В 17 лет победила на конкурсе красоты, получив титул “Вице-королева Харькова”. Карьеру на телевидении начинала на одном из харьковских каналов, а в 2003 году стала ведущей канала M1.

До рождения сына Родиона, который появился на свет 7 марта, Фролова работала на телеканале “Прямий” и вела эфиры на “Радио НВ”. В апреле она сообщила, что вернулась на работу.

Отцом ребенка является украинский телепродюсер Дмитрий Котеленец.

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