 

Президент Эстонии заявила, что санкции за оккупацию Крыма обозначают “красные линии” для России

26.08.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У президента спросили, являются ли санкции тем, что может помочь в вопросе возвращения Крыма.

“Все шаги, которые мы делаем, однозначно помогают – по меньшей мере, дают понять, что свободный мир, руководствующийся определенными правилами, не будет делать вид, что все в порядке. После войны в Грузии у меня было ощущение, что, возможно, наше поведение создало ложное представление, что нет ничего плохого в том, чтобы испытывать свою силу на соседях. В этот раз, на мой взгляд, международное сообщество действовало более слаженно, демонстрировало более скоординированную позицию. Ведь мы понимаем, что нужно четко обозначить “красные линии”, иначе такие события будут происходить и в дальнейшем – одни страны будут испытывать свою силу на других, на тех, кто решил свободно выбрать свое будущее. Именно для обозначения таких “красных линий” мы ввели санкции”, – сказала она.

По словам Кальюлайд, неизвестно, когда Крым вернется в состав Украины.

“Мы не можем предсказать будущее. Журналисты в Украине спрашивали у меня уже несколько раз, удастся ли вернуть Крым и когда это может произойти. На эти вопросы можно дать простые ответы, но они будут некорректными. Мы можем пытаться что-то предсказать, но тогда нас надо называть прорицателями, а не политиками. Работа же политиков – продолжать прилагать усилия для достижения цели. Возможно, также иметь стратегическое терпение. Как это было во время холодной войны. Поэтому я не буду пытаться ничего предсказать и не буду говорить, какие действия и когда приведут к чему-то. Я верю в то, что усилия, которые мы прилагаем, имеют значение. В частности – демонстрируют, что отношения между Россией и свободным миром не в норме”, – сказала она.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

21 июня Евросоюз продлил на год санкции против России, введенные за оккупацию Крыма. Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт в Евросоюз товаров, произведенных в Крыму. Также сохраняются ограничения на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги на оккупированном полуострове. Помимо этого, запрещен экспорт товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом секторах или для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Кравчук о Лукашенко: Человеческого в нем фактически не осталось

06.11 / Россиян попросили остаться дома на новогодние праздники

15.07 / Вован и Лексус разыграли президента Польши

18.10 / Елизавета II помиловала убийцу, который с рогом нарвала помогал обезвредить террориста на Лондонском мосту

12.09 / Лукашенко признал, что держать войска на западе Беларуси “недешево”

03.04 / На вечеринке в США произошла стрельба, есть погибшие и раненые

25.06 / Судья в Приморье ушла в отставку после конфликта с прокурором

25.07 / РЖД начали вывозить задержанные из-за аварии в Забайкалье грузы

30.11 / Россия усиливает свое присутствие в результате событий в Беларуси и Нагорном Карабахе – генсек НАТО

13.08 / В КТК объяснили разлив нефти под Новороссийском заводским браком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика