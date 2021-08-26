Президент Эстонии заявила, что санкции за оккупацию Крыма обозначают “красные линии” для России

У президента спросили, являются ли санкции тем, что может помочь в вопросе возвращения Крыма.

“Все шаги, которые мы делаем, однозначно помогают – по меньшей мере, дают понять, что свободный мир, руководствующийся определенными правилами, не будет делать вид, что все в порядке. После войны в Грузии у меня было ощущение, что, возможно, наше поведение создало ложное представление, что нет ничего плохого в том, чтобы испытывать свою силу на соседях. В этот раз, на мой взгляд, международное сообщество действовало более слаженно, демонстрировало более скоординированную позицию. Ведь мы понимаем, что нужно четко обозначить “красные линии”, иначе такие события будут происходить и в дальнейшем – одни страны будут испытывать свою силу на других, на тех, кто решил свободно выбрать свое будущее. Именно для обозначения таких “красных линий” мы ввели санкции”, – сказала она.

По словам Кальюлайд, неизвестно, когда Крым вернется в состав Украины.

“Мы не можем предсказать будущее. Журналисты в Украине спрашивали у меня уже несколько раз, удастся ли вернуть Крым и когда это может произойти. На эти вопросы можно дать простые ответы, но они будут некорректными. Мы можем пытаться что-то предсказать, но тогда нас надо называть прорицателями, а не политиками. Работа же политиков – продолжать прилагать усилия для достижения цели. Возможно, также иметь стратегическое терпение. Как это было во время холодной войны. Поэтому я не буду пытаться ничего предсказать и не буду говорить, какие действия и когда приведут к чему-то. Я верю в то, что усилия, которые мы прилагаем, имеют значение. В частности – демонстрируют, что отношения между Россией и свободным миром не в норме”, – сказала она.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

21 июня Евросоюз продлил на год санкции против России, введенные за оккупацию Крыма. Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт в Евросоюз товаров, произведенных в Крыму. Также сохраняются ограничения на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги на оккупированном полуострове. Помимо этого, запрещен экспорт товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом секторах или для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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