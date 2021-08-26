 

В Украине за сутки зафиксировали 1581 случай COVID-19

26.08.2021, 7:54, Новости дня
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Среди заболевших – 104 детей и 38 медиков.

Умерло за сутки 45 человек, выздоровело 1269 пациентов, госпитализированы 464 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 278 171 случай COVID-19, умерло 53 566 человек, выздоровело 2 203 429 заболевших.

За сутки в Украине сделали 52 427 тестирований на коронавирус, из которых 23 120 – методом ПЦР,  7427 – методом ИФА, а также 21 880 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,9 млн ПЦР-тестов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1931213283708434

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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