Нутрициолог предупредила об опасности употребления большого количества фруктов осенью

Нутрициолог Дарья Савельева предупредила об опасности употребления большого количества сезонных фруктов в осенний период. По словам специалиста, такая попытка «запастись витаминами» не принесет пользы, ведь негативно скажется на состоянии здоровья.

Дарья Савельева отметила, что существует много россиян, считающих, что в августе и сентябре стоит как можно больше съесть сезонных фруктов, ведь в этот период они свежие и стоят дешевле. Однако это оборачивается дискомфортом в животе, набором веса и бесконтрольным аппетитом. Более того, такие люди совершают огромную ошибку, когда, злоупотребляя фруктами, успокаивают себя тем, что «надо».

Нормой считается употребление одного яблока в день, а ягод – 200 грамм. Более того, фрукты доступны и в зимнее время, когда их полезные свойства сохраняются даже в замороженном виде. Налегать на них осенью не стоит, чтобы избежать проблем со здоровьем, цитирует Newinform Дарью Савельеву.