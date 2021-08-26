Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

Курс рубля в начале утренних торгов символически снижается к доллару и незначительно укрепляется к евро, отыгрывая снижение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» растет на 2 копейки, до 73,95 рубля, курс евро – снижается на 10 копеек, до 86,96 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,5%, до 70,9 доллара за баррель, передает РИА «Новости».