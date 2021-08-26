Британия и Австралия рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула

МИД Британии и Австралии рекомендовали своим гражданам не ездить в международный аэропорт Кабула, а уже находящимся в зоне аэропорта – найти другое безопасное место.

«Ситуация с безопасностью в Афганистане остается нестабильной. Существует постоянная высокая угроза террористической атаки. Не выезжайте в аэропорт Кабула, а если вы уже находитесь в районе аэропорта, отойдите оттуда в безопасное место и ждите дальнейших рекомендаций», – сообщил британский МИД. Указывается, что коммерческие полеты из Афганистана не осуществляются. МИД заявил: «Если вы можете покинуть Афганистана безопасно другими способами, сделайте это незамедлительно».

Министерство предупреждает, что перемещение по стране на автомобильном транспорте очень опасно, были сообщения о жестоком обращении с людьми, которые направлялись в аэропорт Кабула, передает РИА «Новости».

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что афганцы, которые не смогли покинуть страну на самолете, могут попробовать сделать это по земле. «Я бы рассмотрел другой маршрут, если возможно. Если они думают, что могут уехать в третью страну, то так было бы безопаснее и лучше. Я бы рекомендовал им попробовать пересечь границу», – приводит его слова Times.

Предупреждение размещено и на сайте МИД Австралии. «Не совершайте поездки в аэропорт Кабула. Если вы уже находитесь в районе аэропорта, то отправляйтесь в безопасное место и ожидайте дальнейших инструкций», – передает ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, выступая в четверг утром в Канберре, отметила, что «ситуация в Афганистане остается крайне нестабильной и опасной». «Мы настоятельно рекомендуем не ездить в международный аэропорт имени Хамида Карзая [в ожидании эвакуации], а оставаться в безопасном месте в ожидании дальнейших инструкций. Угроза террористической атаки очень высока», – сказала она на онлайн-брифинге, добавив, что австралийское правительство активно работает с властями США с целью вывоза людей.

Напомним, США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана.

После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.