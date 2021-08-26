Участковый убил вышедшего к школе медведя в Красноярском крае

Полицейский застрелил медведя, который дважды вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края, информирует региональный главк МВД.

«В Ачинском районе участковый обезвредил медведя, вышедшего к сельской школе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным ведомства, медведь представлял угрозу для жителей села Белый Яр. Отмечается, что после того, как медведь вышел к людям в первый раз, его выпустили в естественную среду обитания, однако он через несколько часов вернулся.

По информации главка, полицейский застрелил хищника из табельного оружия.

Напомним, в июне в Красноярском крае на озере Медвежье в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток.