 

Участковый убил вышедшего к школе медведя в Красноярском крае

26.08.2021, 7:48, Новости дня
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Полицейский застрелил медведя, который дважды вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края, информирует региональный главк МВД.

«В Ачинском районе участковый обезвредил медведя, вышедшего к сельской школе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным ведомства, медведь представлял угрозу для жителей села Белый Яр. Отмечается, что после того, как медведь вышел к людям в первый раз, его выпустили в естественную среду обитания, однако он через несколько часов вернулся.

По информации главка, полицейский застрелил хищника из табельного оружия.

Напомним, в июне в Красноярском крае на озере Медвежье в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток.



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