Участковый убил вышедшего к школе медведя в Красноярском крае
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Полицейский застрелил медведя, который дважды вышел к сельской школе в Ачинском районе Красноярского края, информирует региональный главк МВД.
«В Ачинском районе участковый обезвредил медведя, вышедшего к сельской школе», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным ведомства, медведь представлял угрозу для жителей села Белый Яр. Отмечается, что после того, как медведь вышел к людям в первый раз, его выпустили в естественную среду обитания, однако он через несколько часов вернулся.
По информации главка, полицейский застрелил хищника из табельного оружия.
Напомним, в июне в Красноярском крае на озере Медвежье в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток.
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