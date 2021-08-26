Вскрытие ничего не обнаружило…

Молодые супруги, их ребенок и их собака погибли на пешеходной тропе в Калифорнии (США) – и официальные лица не знают, почему. Недавно проведенное вскрытие тел не дало окончательных результатов в отношении причин их смерти.

Семья с ребенком и собакой отправилась в выходные дни на легкую прогулку в калифорнийские горы и через несколько дней была найдена мертвой прямо на туристической тропе без каких-либо пулевых ран, синяков, порезов и прочих следов насильственной смерти.

Джон Герриш, работавший в корпорации Google, его жена Эллен Чанг и их годовалая дочь Миджу, а также их пес Оски проживали в частном доме неподалеку от того района, куда они пошли в поход. Супруги обожали проводить выходные на свежем воздухе и природе.

Их пропажу обнаружили лишь в понедельник 16 августа, после того, как оба не появились на работе, а также когда ранее нанятая ими няня приехала к ним домой, чтобы посидеть с их ребенком, и обнаружила, что дом пуст.

Когда полицию уведомили о пропаже семьи, было выяснено, что также пропала их машина и что, судя по некоторым уликам, вся семья уехала на выходные в поход, с которого так и не вернулась.

Через некоторое время заместитель шерифа наткнулся на автомобиль Герриша и Чанг, припаркованный у входа на туристический маршрут Хайтс-Коус в горном районе известном как Ущелье Дьявола.

Девять часов спустя после этого поисковая группа прямо на туристической тропе обнаружила лежащие безжизненные тела всей семьи и их собаки. Согласно новостным сайтам, Герриш лежал с дочкой на руках и собакой рядом, а Чанг находилась немного в стороне от них.

Было сообщено, что на телах нет никаких признаков насильственной смерти, в том числе огнестрельных ран, так что предполагаемая причина гибели всей семьи сразу же всех озадачила. Основной версией стало отравление углекислым газом или токсичными водорослями.

Большие надежды были возложены на результаты вскрытия тел, которые могли бы показать вероятные внутренние повреждения, однако, как сообщается, патологоанатомы так и не обнаружили в телах людей ничего странного или подозрительного. Они буквально не смогли определить причину смерти.

Вскрытие тела собаки было проведено немного позднее и на данный момент о его результатах ничего не известно. При этом в офисе шерифа округа Марипоса заявили, что никаких других животных не было обнаружено мертвыми в непосредственной близости от погибшей семьи.

"Это так трагично и загадочно", – заявил журналистам друг семьи Стивен Джефф.

По словам Джеффа, Джерриш и Чанг переехали в Марипосу из Сан-Франциско в марте 2020 года. Пандемия сделала работу из дома очень привлекательной для молодых специалистов. По его словам, Герриш работал через Snapchat, а Чанг собиралась получить степень магистра семейной терапии.

Также Джефф сказал, что когда супруги переехали сюда, то стали заядлыми любителями активного отдыха. То есть новичками-туристами их было назвать сложно.

По сообщениям журналистов, данная трагедия скорее всего не является самоубийством, так как при людях и в их телефонах не было найдено ничего, похожего на предсмертную записку. Также их смерть сложно списать на такие причины как обезвоживание, потому что с собой у погибших были бутылки с водой.

Была озвучена версия укуса змеи, но никаких следов от укуса на телах не нашли. Версия об отравлении токсичными водорослями, кажущаяся на первый взгляд вполне логичной, потому что такие водоросли были обнаружены в том районе, куда направились супруги, по мнению многих, также неправдоподобная, потому что люди очень редко погибают по этой причине.

Дэвид Карон, профессор биологических наук Университета Южной Калифорнии, сказал журналистам, что, хотя пресноводные бактерии представляют угрозу для людей и животных, для быстрого уничтожения людей требуются очень высокие концентрации токсинов.

Версия об углекислом газе, просочившемся из ближайших пещер, первоначально считалась самой логичной, но позже ее отменили как очень маловероятную. По словам шерифа округа Марипоса Джереми Бриза, ближайшая такая шахта находится аж в трех милях от места гибели семьи.

Последней надеждой в этом деле остается сейчас отчет о токсикологии, но он будет подготовлен не ранее, чем через несколько недель.

Тем временем среди пользователей Интернета нет недостатка в паранормальных версиях причины гибели семьи и собаки. От "Их убили горы – Сьерра любит забирать души", до вездесущих пришельцев. Многие обращают внимание и на название места, где это произошло – "Ущелье Дьявола".