Эксперты рассказали о модернизации системы образования РФ и проекте школы полного дня

Речь идет о масштабной перенастройке образовательной системы, школы возьмут на себя определенную ответственность не только за образование и воспитание, но и здоровье учеников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В среду прошло заседание президиума Госсовета по вопросам образования с участием президента Владимира Путина.

«Заседание президиума Госсовета «О задачах субъектов в сфере общего образования» носит рубежный характер. Речь идет не только о развитии и укреплении образовательной инфраструктуры, но и о масштабной перенастройке всей образовательной системы в целом. В этом смысле показательны слова президента Путина о единстве знания и воспитания», – считает эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

После заседания стало ясно, что в РФ стартует переход от концепции образовательной услуги к принятию школой всей полноты ответственности за результаты воспитания, образования и даже сохранения здоровья учеников. «Конечно, это происходит в кооперации с родителями, то есть на основе сотрудничества семьи и школы в воспитании ребенка при главенствующей роли семьи», – отметил эксперт.

С предстоящими изменениями связаны и другие прозвучавшие на Госсовете инициативы, прежде всего о развитии инфраструктуры, что «создает материальные предпосылки для реализации этих идей». Не менее важными оказались предложения по снижению бюрократизации образовательного процесса, что «должно освободить учителей от не свойственных им обязанностей, от формальных избыточных проверок и даст возможность сосредоточиться на выполнении своей высокой педагогической миссии, как раз связывающей знания и воспитание». «Такой поворот будет приветствоваться учителями, потому что дает им возможность реализовать себя как профессионалов высочайшего уровня и носителей великих традиций российской педагогической школы», – уверен Рудаков.

Инициатива о реализации проекта школы полного дня «будет столь же активно приветствоваться самими родителями». «Это дает детям возможность развиваться, посещать кружки, а самой школе – осуществлять воспитательные функции, что послужит родителям немалой помощью, особенно в тех регионах, где досуговая инфраструктура развита все еще недостаточно», – отметил собеседник.

Председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», член Общественной палаты (ОП) Павел Красноруцкий добавляет, что школы и колледжи должны уделять больше времени именно воспитанию. «Я как отец двоих детей, один из которых школьник, полностью приветствую переход к школе полного дня. Когда я учился в лицее, то был загружен с раннего утра до вечера – уроками, секциями, кружками и разными мероприятиями», – отметил Красноруцкий.

Он согласен, что учителя тратят слишком много времени на работу с бумагами, но при этом они должны успевать проверять домашние задания и проводить «индивидуальною работу со школьниками». «Когда на учителей сыпется масса разных отчетов, то это отнимает уйму времени, которую можно было бы потратить на работу со школьниками. Любое снижение бюрократической нагрузки приведет к росту качества работы в воспитательном процессе», – подчеркнул член ОП.

В среду на президиуме Госсовета по вопросам образования президент Владимир Путин заявил, что в РФ необходимо модернизировать существующую систему образования, «учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит, работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе». По его словам, российскому руководству необходимо обеспечить высокий уровень образования во всех школах. В то же время конкурс «Учитель года» нуждается в переработке, ему необходимы самые современные программы, уверен президент.

По предложению сопредседателя ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной. В программу, с чем согласился Путин, войдет не только ремонт зданий и помещений школ, но и их внутреннее оснащение и установка современного учебного оборудования.